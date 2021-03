Coronvirus Rimini: 276 nuovi casi e 5 decessi tra cui una 78enne

Attualità

Rimini

| 15:42 - 07 Marzo 2021

Il bollettino di domenica 7 marzo.



A Rimini 276 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, con prevalenza dei sintomatici, 179, sugli asintomatici, 97 (64,9% vs 35,1%) e cresce di due unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (22 il totale). Cinque i decessi comunicati: quattro donne di 78, 80, 89 e 91 anni, un uomo 88enne (età media 85,2 anni). Dal 1 al 7 marzo i contagi sono stati 1561, 829 sintomatici (53,1%) e 732 asintomatici (46,9 %), media di 223 contagi giornalieri.



IL RIEPILOGO PROVINCIA DI RIMINI (dati regione Emilia Romagna)



2-8 novembre 995 casi, media 142 contagi al giorno



9-15 novembre: 1195 casi, media 171 contagi al giorno. Aumento in una settimana del 16,7%.



16-22 novembre: 1496 casi, media 214 contagi al giorno. Aumento del 20%.



23-29 novembre: 1378 casi, media 197 contagi al giorno. Diminuzione in una settimana del 7,9%.



30 novembre-6 dicembre: 1412 casi, media 202 contagi al giorno. Aumento del 2,4%



7-13 dicembre: 1055 casi, media 151 contagi al giorno. Diminuzione del 25,3%.



14-20 dicembre: 1047 casi, media 150 contagi al giorno. Diminuzione dello 0,8%



21-27 dicembre: 1136 casi, media 162 contagi al giorno. Aumento del 7,8%



28 dicembre-3 gennaio: 1254 casi, media 179 contagi al giorno. Aumento del 9,4%.



4-10 gennaio:1336 casi, media 191 contagi al giorno. Aumento del 6,1%.



11-17 gennaio: 1355 casi, media 194 contagi al giorno. Aumento dell'1,4%.



18-24 gennaio: 996 casi, media 142 contagi al giorno. Diminuzione del 26,8%.



25-31 gennaio: 995 casi, media 142 contagi al giorno. Dato stabile.



1-7 febbraio: 1001 casi, media 143 contagi al giorno. Aumento dello 0,6%.



8-14 febbraio: 985 casi, media 141 contagi al giorno.Diminuzione dell'1,6%.



15-21 febbraio: 941 casi, media 134 contagi al giorno. Diminuzione del 4,5%.



22-28 febbraio: 1561 casi, media 223 contagi al giorno. Aumento del 40%.



1-7 marzo: 1561, media 223 contagi al giorno. Stabili.



DALLA REGIONE In tutto il territorio regionale si sono registrati 3.056 nuovi casi, 522 guarigioni e 31 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 283 (+8 rispetto a ieri, 0,5% del totale), 2.813 quelli negli altri reparti Covid (+60, 5,1% del totale). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 54.935 (+2.503 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 51.839 (+2.435), il 94,4 % del totale dei casi attivi.