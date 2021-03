Bar di Rimini serve aperitivo a un gruppo di ragazzi: scattano le sanzioni

Attualità

Rimini

| 12:42 - 07 Marzo 2021

Continuano serrati i controlli della Polizia a Rimini, per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, al fine soprattutto di scongiurare assembramenti. In settimana sono state identificate oltre 1000 persone, 17 quelle sanzionate, sono state ritirate più di 100 autocertificazioni e controllati più di 10 esercizi pubblici.



In particolare ieri pomeriggio (sabato 6 marzo) la Polizia è intervenuta in un bar di via Flaminia, sorprendendo il barista a servire ad alcuni ragazzi un aperitivo, da consumare nei tavolini esterni del locale, in violazione delle normative della zona arancione scuro. Sono scattate così le sanzioni.



Qualche ora dopo invece sono stati fermati quattro giovani che rientravano dopo aver cenato a casa di amici: ma erano passate le 22 e sono stati quindi responsabili della violazione del coprifuoco.