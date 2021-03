Attualità

08:06 - 07 Marzo 2021

Maneskin.

E' il rock dei Maneskin con il brano' Zitti e buoni' a trionfare nella 71ma edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo lanciato da X Factor ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con 'Chiamami per nome'. Superfavorito alla vigilia, Ermal Meta chiude terzo con 'Un milione di cose da dirti'. Premier per il miglio testo a Madame per 'Voce'. Quello della critica a Willie Peyote.