Calcio RSM, il Tre Penne liquida la Libertas 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 21:18 - 06 Marzo 2021

Il film di Fiorentino Cosmos - foto FSGC: Pacchioni in azione (foto 1), Mema apre le marcature (foto 2), il tiro del pareggio di Pacchioni (3), Gregori battuto (4), l'esultanza di Tamagnini (5), il momentaneo 2-2 di Cornia.



Nel programma degli anticipi spiccava naturalmente lo scontro diretto fra Libertas e Tre Penne. La gara di Montecchio si sblocca solo nel finale di prima frazione: l’acuto è di un veterano biancoazzurro eppure anche ex della sfida, Enrico Cibelli, a segno a 8’ dalla sirena. Nella ripresa è la doppietta di Alessandro Chiurato a sancire il ritorno al successo degli uomini di Ceci e alla seconda sconfitta quelli di Papini, ora a -6 dalla vetta. Lassù si registra la fuga de La Fiorita, apparentemente impossibilitata, quest’anno, anche solo a concepire un risultato diverso dalla vittoria. Contro il Domagnano arriva la settima sinfonia degli uomini di Berardi, avanti in chiusura di primo tempo con Pieri e poi capaci di arrotondare, nella ripresa, con Di Maio ed Errico.



Come il Tre Penne, torna a riassaporare il gusto dei tre punti anche la Juvenes-Dogana, impegnata nello scontro ravvicinato con il San Giovanni. Succede tutto nel primo tempo: biancorossoazzurri avanti dopo 10’ con Baldini ma raggiunti a metà frazione da Ugolini; la rete del definitivo 2-1 arriva al 40’ e a siglarla è Francesco Stella. Tanti gol nella seconda vittoria del Fiorentino, capace di liquidare il Cosmos per 5-2. Aprono i gialloverdi, in vantaggio dopo 19’ con Mema. La replica rossoblù arriva tra il 32’ e il 33’, quando Pacchioni e Tamagnini si fanno carico di pareggio e sorpasso. Il Fiorentino però si aggrappa ai minuti di recupero per trovare la nuova parità con Cornia. Nel secondo tempo Pacchioni si presenta dal dischetto e fa doppietta (per lui la seconda consecutiva; il Fiorentino stavolta non subisce altre reti ma dilaga arrivando al pokerissimo: nel tabellino Candoli e di nuovo Tamagnini, anche lui autore di una doppietta.



I RISULTATI

Libertas – Tre Penne 0-3

LIBERTAS Gentilini; Ballardini, Moretti (dall’81’ Obeng), Narducci, Olivi, Gaiani (dal 51’ Morelli), Spadaro, Berretti, Bernacci, Righini, Sopranzi

A disposizione: De Marco, Grassi, Giorgini, Sartori

Allenatore: Mirco Papini

TRE PENNE Migani; Battistini, Costa, Patregnani, Lombardi (dall’81’ Semprini), Genestreti, Cibelli (dal 62’ Cesarini), Gasperoni, Chiurato, Gai, Ceccaroli (dal 71’ Costantini)

A disposizione: Lanzoni, Nanni, Casadei, Liverani

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Laurentiu Ilie

Quarto Ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Ballarini, Migani

Marcatori: 37’ Cibelli, 53’ e 85’ Chiurato



Juvenes Dogana – San Giovanni 2-1

JUVENES-DOGANA Mazaroli; Gori, Muccini, Tonti, Rossi (dal 59’ Baldazzi), Boldrini, Gatti, Merli, Stella (dal 70’ Michelotti), Baldini, Protino

A disposizione: Parrotta, Ancora, Zucchi, Tumidei, Benedetti

Allenatore: Manuel Amati

SAN GIOVANNI D’Ercoli; Tamagini, Tasini, Grieco, Conti, Comuniello (dal 90’ Borgagni), Enchisi, Lunadei, Gobbi (dal 52’ Berardi), Ndiaye, Ugolini (dal 79’ Fortunato)

A disposizione: Arena, De Biagi, Cecchetti, Conti

Allenatore: Paolo Baffoni

Allenatore: Marco Avoni

Assistenti: Andrea Zaghini, Alfonso Giannotti

Quarto Ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Rossi, Grieco, Tasini, Muccini, Boldrini, Gori, Conti

Marcatori: 11’ Baldini, 23’ Ugolini, 40’ Stella



La Fiorita – Domagnano 3-0

LA FIORITA Venturini; Zafferani, Brighi, Di Maio, Grandoni, Mularoni, Loiodice (dall’82’ Miori), Errico, Rinaldi (dal 68’ Sapori), Pieri (dal 54’ Pieri), Guidi (dal 54’ Amati)

A disposizione: Andreani, Gasperoni, Peluso

Allenatore: Nicola Berardi

DOMAGNANO Leardini; Deluigi, Ghetti, G, Rossi, Bonini, Brighi, Cangini, Bacchiocchi, Simoncelli, A. Rossi, Angelini

A disposizione: Colonna, Averhoff, Francioni, Semprini

Allenatore: Paolo Cangini

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Andrea Piccoli

Ammoniti: Loiodice, Simoncelli, Guidi, Bacchiocchi

Marcatori: 38’ Pieri, 80’ Di Maio, 90’ Errico



Fiorentino – Cosmos 5-2

FIORENTINO Bianchi; Generali, Filippi (dal 70’ Anastasi), Paglialonga, Contadini, Calzolari (dal 63’ Candoli), Molinari, Pacchioni, Casoli (dall’87’ Tommasi), Tamagnini, Piscaglia (dal 63’ Baizan)

A disposizione: Berardi, Paoloni, Radoi

Allenatore: Enrico Malandri



COSMOS Gregori; Zafferani, Lusini, Mi. Camillini, Ma. Camillini, Zonzini, Cervellini (dal 63’ Zaghini), G. Valentini (dal 76’ Della Croce), Cornia, Santini (dal 66’ Della Valle), Mema

A disposizione: Batori, A. Valentini

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Alessandro Salvatori, Carmine Nuzzo

Quarto Ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Filippi, Cervellini, Zaghini, Candoli, Della Croce, Pacchioni

Marcatori: 19’ Mema, 32’ e 56’ (rig.) Pacchioni, 33’ e 90+1’ Tamagnini, 45+1’ Cornia, 68’ Candoli