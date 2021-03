Volley A2 femminile, la Omag ospita Pinerolo dell'ex Gray: si cerca il riscatto

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:31 - 06 Marzo 2021

Domenica si riaccendono i riflettori al PalaMarignano. L’avversario sarà il Pinerolo di coach Marchiaro. Prima partita da avversaria per la ex Anna Gray. Con la Omag Anna ha raggiunto i traguardi più importanti nella sua carriera. In casa biancazzurra è forte la voglia di riscatto: la prima gara della poule promozione contro Marsala ha portato in dote un punto che non rende piena giustizia. Le marignanesi infatti si sono rese protagoniste in Sicilia di un’ottima prestazione, e alla fine del secondo set pareva che la vittoria fosse a portata di mano. Un po’ di rilassamento, qualche errore di troppo e un calo in battuta hanno galvanizzato le avversarie che si sono aggiudicate il match in rimonta. I buoni segnali offerti lasciano comunque ben sperare per un bel prosieguo di campionato.

Non si deve dimenticare che si tornava in campo dopo circa cinque settimane contro un’avversaria con un ottimo roster. Domenica c’è Pinerolo, squadra che anche mercoledì in Coppa ha mostrato tutto il suo valore vincendo contro Cutrofiano dopo essere stata in svantaggio per 2-0. Pinerolo ha confermato la struttura dello scorso anno inserendo giocatrici di esperienza come Akrari e Fiesoli e la stessa Gray, che si aggiungono all’opposto Zago, alla schiacciatrice Bussoli e alla palleggiatrice Boldini.

Fischio d’inizio domenica 7 marzo alle 17; Arbitri Cruccolini Beatrice e Proietti Deborah.

La gara verrà trasmessa in diretta streaming sul LVF TV con telecronaca di Otello Pedini e Giulia Saguatti.

LE ALTRE PARTITE Acqua & Sapone Roma Volley Club – Volley Soverato, Cbf Balducci Hr Macerata – Sigel Marsala, Lpm Bam Mondovi’ – Cuore Di Mamma Cutrofiano, Green Warriors Sassuolo – Megabox Vallefoglia.