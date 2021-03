Calcio D, Sammaurese da urlo: espugnato il campo del Prato (1-3)

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:37 - 06 Marzo 2021

Colpo grosso della Sammaurese, che all'Ado Nelli di Montemurlo doma 1-3 il Prato e guadagna altri tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

Fin dalle prime battute la compagine giallorossa si rivela propositiva, nonostante un vento fastidioso che spira forte. Toscani che giocano alla pari e sfiorano il goal al 14' con Sanat, ma Vesi e soci si salvano egregiamente. Anche Tavano ci prova su punizione, tuttavia Maniglio è attento. La squadra di Protti non si limita a difendere e passa in vantaggio al 21': corner di Chiwisa e Gurini insacca anticipando tutti. I lanieri reagiscono e la punizione mancina di Sciannamè, sospinta dal vento, pareggia i conti al minuto 28. I locali insistono, però Bonandi e compagni non demordono e ritornano avanti prima dell'intervallo (38'). Proprio capitan Bonandi dalla trequarti pesca Nicoli, che impegna di sinistro Nannelli, sulla respinta si avventa Manuzzi, abile a infilare la porta di casa con una zampata vincente.

Ad inizio ripresa Manuzzi si dimostra on fire e in diagonale firma la doppietta personale, servendo il tris ospite. Complice il punteggio la gara diventa spumeggiante, Manuzzi e Nicoli sfiorano il poker in contropiede, mentre dall'altra parte la retroguardia romagnola respinge due incursioni del subentrato Falchini e si salva sulle duplici chance di Tavano e Calamai.

Nel finale i tentativi disperati dei biancoazzurri, rimasti in dieci nel recupero per il doppio giallo a Kouassi, si spengono lentamente e la Sammaurese, che gestisce elegantemente il parziale fino al triplice fischio, può giustamente festeggiare il meritato successo.

Il tabellino

Prato-Sammaurese 1-3

Prato: Nannelli, Calamai, Giampà (48' Tognarelli), Sanat (48' Kouassi), Spinosa, Tavano, Sciannamè, Masini, Minardi (66' Bertolini), Fremura (66' Mastino), Ouattara (57' Falchini). A disp: Fontanelli, Carli, Gabbrielli, Casati, Falchini. All Firicano

Sammaurese: Maniglio, Gurini, Della Vedova, Vesi, Chiwisa, Gregorio, Pasquini, Scarponi (83' Gautieri), Manuzzi, Bonandi (75' Camara), Nicoli (80' Cianci). A disp: Ramenghi, Migani, Patrignani, Sabba, Lombardi, Jassey. All Protti

Reti: 21' Gurini, 28' Sciannamè, 38' e 47' Manuzzi

Ammoniti: Fremura, Bonandi, Manuzzi, Sciannamè, Scarponi, Pasquini, Chiwisa

Espulsi: Kouassi