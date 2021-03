Ciclismo: Ride Riccione, ecco il nuovo video che introduce la gara

Sport

Riccione

| 14:24 - 06 Marzo 2021

A tre mesi esatti dal via della Ride Riccione 2021, ecco svelato il nuovo video che introduce la manifestazione Gran Fondo. In poco più di due minuti, Francesco Moser, ambassador dell'evento, in compagnia di Stefano Caldari, Assessore al Turismo Sport Cultura ed Eventi del Comune di Riccione e triatleta "dichiarato", invitano tutti gli appassionati a vivere un'esperienza unica. A ripartire da e con Riccione. Lungo percorsi meravigliosi, che per la data fatidica del 6 giugno prossimo sveleranno in pieno tutta la loro bellezza storica, tecnica e paesaggistica.



Come è noto la Ride Riccione, è un evento internazionale di ciclismo e cicloturismo nato nella Perla Verde e oltre ad essere una gara appassionante e divertente, è un momento di sport che regala ai suoi partecipanti l’emozione di cimentarsi in bicicletta tra Riccione, il Cippo di Carpegna e la Valmarecchia. Link per le iscrizioni