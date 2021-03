Viserba, arriva la nuova piscina: presentato il progetto al mondo della scuola

Attualità

14:07 - 06 Marzo 2021

Prosegue il percorso di confronto sul progetto della nuova piscina comunale a Viserba. Dopo l’incontro con i rappresentanti dello sport e del nuoto cittadino, la proposta per la realizzazione dell’impianto dedicato all’acqua a Rimini nord è stata presentata nel dettaglio al mondo della scuola. L’incontro in videoconferenza ha visto la partecipazione degli assessori allo Sport e alle politiche educative Gian Luca Brasini e Mattia Morolli, dei dirigenti e insegnanti dell’Istituto Einaudi, del liceo Serpieri e del liceo Valgimigli e di una rappresentanza del Coni.



Nella videoconferenza si è sottolineato quanto gli studenti rappresentino il principale bacino d'utenza del nuovo impianto comunale e in particolare, "per il polo scolastico di Viserba, con i suoi 15mila studenti, la realizzazione dell’impianto nella nuova localizzazione scelta rappresenta un’importante opportunità per ampliare gli spazi a disposizione delle scuole per la pratica motoria e fisica". Gli esponenti della giunta Gnassi hanno ribadito che il nuovo impianto si inserisce in un progetto di riqualificazione dell'area del parco Don Tonino Bello, per offrire alla popolazione più spazi attrezzati per le attività sportive: alle vasche per il nuoto, infatti, "si aggiungono spazi come la palestra interna e le aree attrezzate per lo sport all’aria aperta".