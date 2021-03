Interviene per sedare una lite, militare dell'esercito preso a calci e pugni

Cronaca

Rimini

| 13:49 - 06 Marzo 2021

Un militare dell'esercito, foto di repertorio.



Momenti di concitazione ieri sera (venerdì 5 marzo) nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini: un 33enne tunisino ha infatti aggredito uno dei Militari dell'Esercito impegnati nel servizio di pattugliamento "strade sicure". Il giovane nordafricano è stato visto mentre era impegnato in un'accesa discussione con un'altra persona. Il Militare, intervenuto per separarli, è stato colpito dal 33enne con un calcio e un pugno, che gli ha procurato una contusione, sottoposta poi agli accertamenti del personale medico all'ospedale Infermi (prognosi di 3 giorni). Il 33enne tunisino, con precedenti di polizia, è stato arrestato e risulta indagato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.