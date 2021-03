Coronavirus: a San Marino più guariti che nuovi casi

Attualità

Rimini

| 13:18 - 06 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 6 marzo 2021 - Foto Simone Fiorani.



A San Marino si registrano 26 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, su 357 tamponi, e 40 guarigioni. In ospedale cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, da 7 a 6, ma crescono quelli nei reparti Covid, da 17 a 21 (+4). IN ospedale si trova dunque il 6,4% dei casi attivi, mentre il 93,6% è in isolamento domiciliare (393 persone). Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia raggiunge quota 3.922: 420 attuali positivi (198 femmine e 222 maschi, età media 45 anni), 76 decessi e 3.426 guarigioni.



VACCINAZIONI Sulla Repubblica del Titano sono state somministrate 1880 dosi di vaccino anti-COVID (prime dosi su 1.101 femmine e 779 maschi).