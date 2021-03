Un ringraziamento del comune di Rimini ai medici e volontari dell'Avis

Attualità

Rimini

| 13:07 - 06 Marzo 2021

Gli assessori Sadegholvaad e Morolli in visita alla sede dell'Avis.



Gli assessori Jamil Sadegholvaad e Mattia Morolli hanno incontrato questa mattina (sabato 6 marzo), nella sede dell'Avis Rimini dell'Ospedale Infermi, i medici e i volontari dell'associazione. "Un incontro importante per sottolineare il grande impegno profuso dai volontari che, soprattutto in questo anno particolare, hanno continuato a garantire in sicurezza la prosecuzione delle donazioni da parte dei cittadini. I medici hanno messo in evidenza come, nonostante la pandemia il servizio non si sia mai fermato a fronte di una continua richiesta di donazioni", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



A loro - e a tutti i donatori di sangue - è andato il particolare ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale anche per il prezioso percorso di sensibilizzazione che i volontari fanno nelle scuole. Un'importante campagna d'informazione - adesso interrotta ma che ripartirà a settembre - per parlare anche con i più giovani e coinvolgerli sull'importanza di questo gesto volontario, gratuito, periodico ed anonimo. Il confronto, con i donatori di domani, per ricordare che il sangue è indispensabile alla vita umana, non è riproducibile in laboratorio e la donazione è fondamentale per garantirne una continua disponibilità e scorte adeguate di qualsiasi gruppo sanguigno.