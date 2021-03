Zona rossa, chiusi nidi e materne: Santarcangelo dispone annullamento rette

| 12:58 - 06 Marzo 2021



Con l’ingresso in zona rossa a partire da lunedì 8 marzo e la conseguente chiusura di nidi d’infanzia e materne, l’amministrazione comunale di Santarcangelo sta predisponendo i provvedimenti necessari per l’abbattimento totale delle rette dei nidi d’infanzia fino al 20 marzo, in conseguenza del mancato utilizzo del servizio a seguito delle ultime disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.



Come predisposto in occasione del lockdown nel marzo dello scorso anno, oltre all’annullamento o alla riduzione delle rette per la frequenza dei nidi d’infanzia e delle materne, si prevede anche in questa occasione la riduzione o l’annullamento delle rette per tutti i servizi sospesi: dalla mensa al pre e post scuola fino al trasporto scolastico, che in ogni caso resta assicurato, in forma gratuita, per gli alunni che partecipano ai laboratori d’inclusione in presenza. ““Per illustrare in modo puntuale tutte le misure adottate in tal senso, i Servizi scolastici comunali invieranno una comunicazione a tutte le famiglie interessate", evidenzia l’assessore alla Scuola e ai Servizi educativi, Angela Garattoni.