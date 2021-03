Baci dal Mondo, l'8 marzo Tributo Dante e a Francesca da Rimini

Eventi

| 12:45 - 06 Marzo 2021

Se l’8 marzo, Festa della Donna, dovesse avere una patrona, non potrebbe essere che Francesca da Rimini. Al suo mito di eroina d’amore, di donna simbolo di libertà e di bellezza, verrà dedicato un tributo di poesia davvero planetario: cinque continenti, ventuno università, diciotto lingue, trenta docenti universitari e cento giovani di ogni etnia, si collegheranno tutti insieme appassionatamente l’8 marzo 2021 per celebrarla insieme a Dante e alla Commedia della quale è il personaggio più amato e celebrato, recitando i versi a lei dedicati. Una maratona di dieci ore con i baci d’amore e di passione più celebri della letteratura d’ogni tempo, quelli di Francesca nella Commedia, che giungeranno da ogni latitudine, con epicentro Rimini, per avvolgere il mondo, grazie al web, in un corale abbraccio. Un abbraccio, quanto mai distanziato e mai tanto giovane e forte, all’insegna della speranza, della bellezza e della libertà di cui il mito di Francesca è rappresentazione esemplare.



Worldwide Kisses Baci dal Mondo è stato realizzato dai Comuni di Rimini e di Gradara con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Marche.L’8 marzo le performance delle ventuno Università, in sequenza, saranno in diretta streaming live per tutto il giorno, dalle 9.30 alle 18 fuso orario italiano, sul sito: www.bacidalmondo.com