| 09:01 - 06 Marzo 2021

Sanremo 2021 laurea il suo primo vincitore: Gaudiano trionfa tra le Nuove proposte con 'Polvere da sparo'. Premio della Critica a Wrongonyou con 'Lezioni di volo'; Davide Shorty vince quello della Sala stampa per 'Regina'. Ermal Meta guida ancora la classifica dei Big e resta il favorito in vista della finale di stasera. Non ci sarà Simona Ventura, positiva al Covid.