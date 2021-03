Contrordine: il riminese diventa zona rossa. Bonaccini firma ordinanza

Attualità

Rimini

| 21:03 - 05 Marzo 2021

Il governatore regionale Stefano Bonaccini.



Il riminese, assieme al resto della Romagna, da lunedì 8 marzo sarà zona rossa. Lo sarà a seguito di ordinanza firmata dal governatore regionale Stefano Bonaccini. La decisione è arrivata a seguito di un vertice in videoconferenza, tenutosi questa sera (venerdì 5 marzo) tra lo stesso Bonaccini, i presidenti di Provincia e i sindaci di capoluogo, a seguito del'ordinanza del ministro Speranza che confermava invece la regione in fascia arancione. La crescita dei contagi in Provincia di Rimini preoccupa: nei primi cinque giorni i contagi sono stati 1039, 496 sintomatici (47,7%) e 543 asintomatici (52,3 %), media di 208 contagi giornalieri. Da lunedì 8 marzo saranno chiusi asili nidi e materne, inoltre serrata per i negozi e i parrucchieri. Per gli spostamenti sarà necessaria l'autocertificazione.