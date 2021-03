Calcio D, il Rimini svincola Abel Gigli: approda al Cjarlins Muzane

Sport

Rimini

| 19:24 - 05 Marzo 2021

Abel Gigli.

Il difensore del Rimini Abel Gigli (8 presenze e tre gol) si è accasato al Cjarlins Muzane, il club friulano in cui si è accasato il portiere ex biancorosso Surdis, al sesultimo posto in classifica nel girone C con 26 punti. L’accordo è fino alla fine della stagione. Raggungerà la nuova squadra lunedì. L'annuncio verrà dato nelle prossime ore.

Il Cjarlins Muzane ha tesserato anche due giocatori di nazionalità slovena provenienti dall’NK Kras Repen: la punta centrale Dalibor Volaš (92 gol nella massima serie)

e il centrocampista Dalibor Radujko, ex Monopoli, già al Koper con cui ha vinto scudetto e partecipato all'Europa League col Rudar Velenje, dove rimane per tre stagioni, raccogliendo 97 presenze e firmando 13 gol tra campionato, Coppa di Slovenia ed Europa League.

Il Mezzolara ha trovato l'accordo con il giocatore Luca Simeoni, classe 2002. Ha militato nel settore giovanile del Cesena, della Spal e del Forlì. Poi nel dicembre 2018 è passato in Eccellenza con la maglia dell'Alfonsine, indossata anche in questa stagione in Serie D.