Ufficiale: Emilia Romagna, niente zona rossa. Riminese arancione scuro

| 18:31 - 05 Marzo 2021





AGGIORNAMENTO DELLE 21: dopo l'ordinanza del ministro Speranza, il governatore Bonaccini ha firmato a sua volta un'ordinanza che dispone la zona rossa per la Romagna.



L'Emilia Romagna resta in zona arancione, il riminese - assieme alla Romagna e a Reggio Emilia - in zona arancione scuro. E' arrivata l'ordinanza firmata dal ministro Speranza che ha inserito in zona rossa solamente la Campania. In rosso si trovano però, nella nostra regione, la provincia di Modena e Bologna, le zone più colpite in questa fase dell'epidemia, secondo quanto disposto dal governatore Bonaccini. Non si esclude, peraltro, che nei prossimi giorni vengano presi in considerazione ulteriori, localizzati, inasprimenti delle restrizioni.