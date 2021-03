Novafeltria: Asia e il motocross, giovanissima promessa nello sport praticato dai "maschiacci"

Sport

Novafeltria

| 07:45 - 07 Marzo 2021

Alice durante una gara.



Banalmente viene da pensare che uno sport "motorizzato" come il Motocross sia "territorio" esclusivamente maschile. E' una percezione che tutti noi possiamo avere. Ma poi la realtà ci mostra che si tratta di una percezione sbagliata, di uno stereotipo insito nella nostra mente. Asia Macini, giovane centauro di Torricella di Novafeltria, con i suoi 14 anni, sta emergendo nel mondo del motocross, sbaragliando la agguerrita concorrenza maschile. Già a 12 anni aveva mostrato il suo talento nelle gare regionali e interregionali, ma domenica 28 febbraio, nella pista di San Savino di Acquaviva Picena, in una competizione regionale, Asia ha conquistato il primo posto nella categoria femminile e il sesto posto assoluto. Il suo "viaggio" in sella alla moto è ovviamente iniziato da poco, ma la giovane novafeltriese ha già dato prova di talento e di determinazione.