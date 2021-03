Francesco Aquila, vincitore di Masterchef: "Mi piacerebbe fare televisione"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:19 - 05 Marzo 2021

Francesco Aquila nell'immagine dal sito di Masterchef.

"Sono stordito, è come se fossi arrivato in un pianeta sconosciuto, devo ancora trovare la cucina..non so che farò nel mio futuro". Francesco Aquila, 34 anni cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, decimo vincitore di Masterchef Italia, il programma di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy, ha ammesso di aver avuto qualche momento in cui ha creduto di non farcela. "Ma quando mi sono accorto che immagine stava uscendo di me, come quello di una persona portatrice di valori come la famiglia, l'amicizia, l'essere leali, il credere nei propri obiettivi - ha detto oggi - ho capito che già questo era molto importante". Aquila ha vinto presentando il menù 'My Way', con un mix di sapori che richiamano la sua terra d'origine. "Dai ricordi ho trasformato un piatto", ha detto il neo vincitore che aveva confidato che con i soldi della vincita avrebbe voluto aprire una catena di ristoranti, fare felici i genitori che gli hanno trasmesso il valore del lavoro, e diventare esempio per sua figlia, Ludovica, 4 anni. "Ma non mi dispiacerebbe neppure fare qualcosa in televisione - ha aggiunto - Mi sono accorto di non aver nessun problema con la telecamera, è come avere una persona che mi sta accanto".