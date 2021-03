Covid Rimini: 268 nuovi casi di contagio, morto un 52enne

Attualità

Rimini

| 17:23 - 05 Marzo 2021

Il bollettino di venerdì 5 marzo.



A Rimini 268 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, con prevalenza dei sintomatici, 156, sugli asintomatici, 112 (58,2% vs 41,8%), mentre cala a 18 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2). Tre i decessi comunicati: tre uomini di 52, 81 e 90 anni (età media 74,3 anni). Tornando ai contagi, in cinque giorni ne sono stati comunicati 1039, 496 sintomatici (47,7%) e 543 asintomatici (52,3 %), media di 208 contagi giornalieri.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 3246 (1968 sintomatici e 1278 asintomatici, percentuali 60,6 % e 39,4%)

Tamponi totali: 42.699 (23.187 molecolari, 19.512 rapidi).

Tasso di positività: 7.6%



Decessi: 46

Guarigioni: 989



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 50.314 (+2.211 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 47.385 (+2.136), il 94,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 266 (+7 rispetto a ieri, 0,53% del totale), 2.663 quelli negli altri reparti Covid (+68. 5.3%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 17 a Parma (+2), 22 a Reggio Emilia (invariato), 55 a Modena (+4), 77 a Bologna (+5), 21 a Imola (-3), 25 a Ferrara (invariato), 9 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (-2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 20.316 a Piacenza (+77 rispetto a ieri, di cui 48 sintomatici), 18.647 a Parma (+234, di cui 129 sintomatici), 34.538 a Reggio Emilia (+328, di cui 203 sintomatici), 47.702 a Modena (+701, di cui 526 sintomatici), 56.655 a Bologna (+753, di cui 412 sintomatici), 9.722 casi a Imola (+114, di cui 62 sintomatici), 15.755 a Ferrara (+192, di cui 49 sintomatici), 20.903 a Ravenna (+268, di cui 167 sintomatici), 10.432 a Forlì (+143, di cui 101 sintomatici), 12.842 a Cesena (+168, di cui 115 sintomatici) e 25.864 a Rimini (+268, di cui 156 sintomatici)



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (venerdì 5 marzo) sono state somministrate complessivamente 446.251 dosi; sul totale, 148.764 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.