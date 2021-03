Villa Franceschi: apre ufficio dedicato alla celebrazione del centenario di Riccione

Attualità

| 14:29 - 05 Marzo 2021

Da domani (Sabato 6 marzo), Villa Franceschi resterà aperta ogni sabato mattina, dalle 10 alle 12.30, come punto di coordinamento, raccolta documentale e di proposte per l'organizzazione delle manifestazioni dell'anno del Centenario 2022.



L'amministrazione del Comune di Riccione ha scelto Villa Franceschi come punto raccolta delle idee, delle suggestioni, delle proposte, ma anche di materiale fotografico, testi e documenti che arriveranno dalla comunità, dai cittadini e dalle varie anime della nostra città balneare per organizzare al meglio i festeggiamenti dei 100 anni di indipendenza e autonomia della Perla Verde. Villa Franceschi, sarà anche sede del Comitato scientifico nominato dalla Giunta e coordinato dall'assessore ai Servizi Educativi, alla Biblioteca e al Museo, Alessandra Battarra.



Villa Franceschi è un luogo simbolo della memoria storica di Riccione, appartiene al patrimonio balneare nato nei primi decenni del secolo scorso e sorge tra il 1900 e il 1910. Negli anni Venti viene ristrutturato, e rimane una delle più belle ville liberty della zona.