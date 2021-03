Turismo

San Giovanni in Marignano

| 14:25 - 05 Marzo 2021

Le riprese della Rai.

Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia per eleggere il “Borgo dei Borghi” 2021, ottava edizione del programma che ha permesso ai telespettatori di scoprire luoghi bellissimi.

Lo scorso 21 febbraio è andato in onda lo speciale su San Giovanni in Marignano che rappresenta quest’anno l’Emilia Romagna. Il video è disponibile QUI. Terminata la messa in onda di tutti i borghi in gara, sarà possibile votare dalle ore 17.00 del giorno 7 marzo 2021 alle ore 23.59 del 21 marzo, andando sul sito della Rai.

Ogni Borgo è presentato sul sito della Rai mediante un video, versione ridotta di quello andato in onda nelle puntate del Kilimangiaro, attraverso la visualizzazione di una foto e mediante un breve testo descrittivo. Gli utenti possono votare una sola volta al giorno esprimendo una preferenza sulle 20 opzioni di voto disponibili.



Modalità di voto:



Per votare sarà necessario essere registrati su RaiPlay. Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay tramite social login oppure indicando username, password ed indirizzo email di riferimento.

Ricevuta la mail di convalida della creazione della nuova utenza Raiplay, sarà possibile entrare sul sito e procedere alla votazione via web. Al termine della procedura di voto, l’utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Qualora l’utente che ha già espresso il voto tentasse nella stessa giornata di votare nuovamente, verrà riconosciuto dal sistema informatico che non gli permetterà di rilasciare il voto aggiuntivo. Sono accettati dal sistema unicamente i voti pervenuti entro le ore 23.59 GMT del giorno 21 marzo 2021. Il voto via rete è gratuito. La serata finale, condotta da Camila Raznovich, andrà in onda domenica 4 aprile e decreterà il borgo vincitore tra i 20 in gara. La giuria di esperti per l’edizione 2021 è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice, Mario Tozzi, geologo, Jacopo Veneziani critico d’arte.



Ecco I Borghi In Gara



San Giovanni In Marignano (Emilia Romagna – Rimini)

Issime (Valle D’aosta- Aosta)

Cocconato (Piemonte-Asti)

Finalborgo (Liguria – Savona)

Pomponesco (Lombardia – Mantova)

Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento)

Malcesine (Veneto – Verona)

Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone)

Buonconvento (Toscana – Siena)

Corciano (Umbria – Perugia)

Grottammare (Marche – Ascoli Piceno)

Pico (Lazio – Frosinone)

Campli (Abruzzo – Teramo)

Trivento (Molise – Campobasso)

Albori (Campania – Salerno)

Valsinni (Basilicata – Matera)

Tropea (Calabria – Vibo Valentia)

Pietramontecorvino (Puglia – Foggia)

Geraci Siculo (Sicilia – Palermo)

Baunei (Sardegna – Nuoro)