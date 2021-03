Vaccini, Paesani (Mio): "li compriamo noi imprenditori da Cuba e Russia"

Attualità

| 14:25 - 05 Marzo 2021

Lucio Paesani, rappresentante dell'Emilia Romagna di Mio, Movimento Imprese Ospitalità, chiede un'accelerazione sulla campagna vaccinale, "per restituire agli italiani un immediato ritorno alla vita". Ma la richiesta è una proposta concreta: gli imprenditori acquisterebbero i vaccini, in Russia o a Cuba, per poi somministrarli alla cittadinanza (Anche se in realtà i vaccini non autorizzati dall'Ema restano inutilizzabili, n.d.r.). La proposta è stata formalizzata all'associazione degli operatori di Ho.re.ca.,ospitalità e turismo, affinché siano sollecitati il governatore regionale Stefano Bonaccini e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. "Gli imprenditori possono dare una mano a risolvere il problema dell'approvvigionamento di vaccini", spiega Paesani, "si tratta infatti di un problema di mercato. Se un bene è molto richiesto il suo prezzo aumenta ma non è vero che non ci sono i vaccini".