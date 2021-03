San Giovanni: bonus fiscali per i privati che ristrutturano gli immobili

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:11 - 05 Marzo 2021

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.



Nella seduta del consiglio comunale di San Giovanni in Marignano dello scorso 11 febbraio, sono stati approvati gli ultimi passaggi prima dell’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico Edilizio. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è dare una forte spinta al recupero del patrimonio edilizo esistente, da parte dei privati, con un bonus del 25% in caso di efficientamento energetico e del 10% in caso di interventi di adeguamento sismico, bonus sommabili tra loro e con quelli statali. "Ci saranno procedure più semplici, meno onerose e più snelle", spiega l'amministrazione comunale in merito. Il testo così emendato ora aspetta la sola approvazione della Provincia di Rimini per poter essere reso operativo. "Siamo al rush finale, il traguardo è davanti a noi, i benefici per i cittadini e per l’economia locale saranno evidenti. Infatti ci aspettiamo un forte rilancio dell’economia dai tanti cantieri che si prospettano", commenta l'amministrazione comunale, che incassa con soddisfazione il voto favorevole all'unanimità del consiglio comunale.