Rimini: al via il bando per i contributi a sostegno degli eventi turistici

13:37 - 05 Marzo 2021



Sono on line sul sito del Comune di Rimini i due avvisi pubblici per la concessione di contributi a soggetti e associazioni impegnati nella realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi con finalità turistica. Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il 21 maggio 2021: un bando riguarda le iniziative di intrattenimento e il relativo contributo economico messo a disposizione è di 18mila euro, l’altro riguarda i grandi eventi e la somma messa a disposizione è di 32mila euro.



Fra le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione dei due bandi, vi sono anche gli effetti dell’emergenza Covid, che hanno inevitabilmente stravolto il tradizionale calendario degli eventi, con l’obiettivo di favorire opportunità per gli addetti del settore più colpito dall’emergenze sanitaria, quando la situazione emergenziale consentirà di organizzare iniziative e manifestazioni. I progetti dovranno inoltre distinguersi per caratteristiche peculiari e per le comprovate ricadute turistiche sul territorio, per il carattere innovativo e per la capacità di valorizzare le risorse del territorio.



I progetti saranno valutati in base ai contenuti, alle caratteristiche dell’evento, alle modalità di finanziamento (livello di autonomia finanziaria, costo dell’evento) e all’attrattività e rilevanza dell’evento. Il contributo eventualmente erogato sarà conteggiato tramite un calcolo matematico proporzionale al punteggio ottenuto e al contributo richiesto. L’Avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Rimini e sul sito www.riminiturismo.it