Covid San Marino: morta 92enne, 22 nuovi casi e 1383 dosi di vaccino somministrate

| 13:08 - 05 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 5 marzo 2021.



Nuovo decesso nella Repubblica di San Marino per la pandemia da nuovo coronavirus: si tratta di una donna di 92 anni. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 22 nuovi casi e 25 guarigioni. In ospedale rimangono 7 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 17 (da 14) quelli ricoverati nel reparto Covid. In totale 24 persone, il 5,5% degli attuali positivi. In isolamento domiciliare il 94,5% dei casi attivi, cioé 410 persone. Per ciò che concerne la vaccinazione, sono state somministrate 1383 dosi di vaccino (sono tutte prime iniezioni).



Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia (febbraio 2020) è di 3.896 di cui: 434 positivi (205 femmine e 229 maschi, età media 44 anni), 76 decessi e 3.386 guarigioni.