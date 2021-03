Via Malaparte, strada "sollevata" dalle radici delle piante

Attualità

Rimini

| 12:41 - 05 Marzo 2021

Le radici delle piante stanno sollevando la strada rendendola pericolosa, anche se non centrale è pur sempre una percorso per veicoli. Via Malaparte angolo via Graf a Bellariva di Rimini, una striscia di asfalto si è alzata dai rami degli alberi che si trovano lungo il percorso. La segnalazione ci arriva da un lettore di Altarimini, che ha inviato anche le foto, dove si mostra l’asfalto sollevato dalle radici. Un disagio per gli automobilisti, ma anche e soprattutto per chi si trova a passare da quella strada alla guida di uno scooter o di una bicicletta.