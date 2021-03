RiminiWellness torna nel quartiere fieristico dal 1 al 4 luglio 2021

Eventi

Rimini

| 12:33 - 05 Marzo 2021

RiminiWellness torna a luglio 2021.

Padiglioni tra i 6 e i 13 mila metri quadrati, alti 20 metri, una moltitudine di spazi all'aperto attrezzati e modulari, la garanzia dei protocolli di sicurezza, la finestra estiva e l'evolversi dei trend di vaccinazione. Parte da questo scenario la progettazione della Summer Edition di RiminiWellness che IEG - Italian Exhibition Group pianifica, dal vivo e in massima sicurezza, da giovedì 1 a domenica 4 luglio 2021 nel quartiere fieristico di Rimini.



IEG apre i lavori per un'edizione speciale dell'appuntamento più amato e atteso da centinaia di migliaia di praticanti e professionisti del fitness e dello sport che da oltre 15 anni segna gli standard e le tendenze dello stare in forma, promuovendo i valori sociali dell'intera filiera produttiva e agonistica legati a sani stili di vita. Una manifestazione ormai iconica che attira insieme alle aziende leader del settore - 400 quelle dell'ultima edizione - anche i top player del largo consumo, dall'industry del food a quella del digitale. Oltre ai top media del Paese.



RiminiWellness Summer Edition sarà una kermesse ricca di eventi e garantirà momenti di business e formazione per gli operatori professionali nell'area Pro.Fit, e occasioni di puro e sano divertimento per la community di sportivi e appassionati nel mondo fun. Tornano nel 2021 i focus verticali di RiabiliTec, Pilates Juction e Riministeel. E torna, attesissimo, FoodWell Expo.

RiminiWellness si rivolge a un settore che sul territorio nazionale impiega oltre 120mila addetti e conta 18 milioni di praticanti e appassionati (Fonte: Istat - Coni – Federazione Italiana Fitness).

Secondo la ricerca di IFO - International Fitness Observatory, l'impatto delle chiusure causate dalla pandemia ha colpito il comparto causando mancati incassi tra l'80 e il 90% di 1 miliardo di euro nella proiezione annuale. Proprio per questo il settore attende la grande kermesse riminese per ritrovare il suo pubblico, trade e consumer, lanciare e testare nuovi prodotti, fissare un punto certo di ripartenza.



Prima della Summer Edition in presenza, i riflettori si accendono sui Wellness Talks in programma tra il 30 marzo e il 27 aprile prossimi. Quattro webinar a cura di RiminiWellness in partnership con Assosport in cui i protagonisti del mondo fitness si confronteranno sui temi di attualità, tra evoluzioni digital e nuovi atteggiamenti del consumatore (il programma completo sarà su www.riminiwellness.com).



Attività in corso anche sul fronte internazionale: dopo l'acquisizione da parte di IEG degli eventi leader di settore nel Medio Oriente, si registra il successo del Dubai Muscle Classic dello scorso febbraio con 47.000 spettatori in diretta streaming su Youtube; mentre dal 28 al 30 ottobre - presso il Dubai World Trade Center - si terranno le prossime edizioni del Dubai Muscle Show e Dubai Active.