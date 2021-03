Azzannate da un cane mentre passeggiano per Secchiano di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 12:17 - 05 Marzo 2021

Posto di blocco dei Carabinieri.



A passeggio per Secchiano vengono azzannate da un cane di grossa taglia. I padroni, presenti, non sono intervenuti, secondo quanto denunciato da due donne residenti in Alta Valmarecchia. Sul caso indagano i Carabinieri.



Le due donne, mentre passeggiavano per il centro di Secchiano, si sono imbattute in un cane di razza "AmStaff" fuggito improvvisamente dal cortile di un'abitazione. L'animale le ha morse alle gambe provocando delle ferite ai polpacci e, secondo quanto riferito dalle malcapitate, sotto agli occhi dei proprietari che non hanno mosso un dito né per fermare l'animale, né per assisterle. Le due donne si sono dovute rivolgere al Pronto Soccorso. Medicate, sono state dimesse con una prognosi di 10 giorni. I Carabinieri hanno ricostruito l'accaduto risalendo all'identità dei proprietari, una coppia residente a Novafeltria. Sono stati denunciati e risultano indagati per lesioni personali ed omissione di soccorso. I veterinari dell'Ausl effettueranno ulteriori accertamenti.



"Possedere un cane, specie se di grossa taglia" si legge nella nota dell'Arma "oltre che un piacere, implica la conoscenza dei doveri da rispettare, ciò è importante per garantire la tutela dell’animale stesso, ma lo è anche perché degli eventuali danni causati da animali domestici possono essere chiamati a rispondere sia il proprietario che la persona che a cui è stato affidato."