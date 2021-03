Santarcangelo, Whatsapp a teatro tra vecchi e nuovi modi di comunicare

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:02 - 05 Marzo 2021

La compagnia "Quotidianacom".

L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino insieme a Santarcangelo dei Teatri ospitano in residenza creativa al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo di Romagna dall’8 al 21 marzo la compagnia quotidianacom per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo “End-To-End. Una necessaria struggente straziante illusione di intimità”.

Alla prima fase del progetto in residenza lavorano Roberto Scappin, Fortunato Stramandinoli e Paola Vannoni.

Attraverso un dispositivo di messaggistica istantanea come WhatsApp, che utilizza la crittografia end-to-end come sistema di comunicazione cifrata nel quale solo le persone che dialogano possono visualizzare i messaggi, la compagnia tenta la scrittura di un’intimità che proprio nel dispositivo si svela, sottratta dall’imbarazzo dello sguardo. Uno sprofondamento nell’interiorità, dove rovinosamente ci si destreggia con ironia, barattando l’angoscia con la condivisione di uno psicofarmaco o di un ecodoppler, con la libertà illusoria di essere cangianti e irreali come un sogno.