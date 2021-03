Rimini, chiusa via Poletti per lavori di riasfaltatura

Attualità

Rimini

| 11:41 - 05 Marzo 2021

Proseguono le opere di riqualificazione e valorizzazione di piazza Malatesta, stralcio del complessivo progetto che porterà alla realizzazione del Museo internazionale Federico Fellini. Avanzano i lavori che interessano via Poletti, strada che collega piazza Malatesta a piazza Cavour. Per consentire di completare la riasfaltatura entro la fine della prossima settimana, come previsto dal cronoprogramma, si rende necessario chiudere via Poletti al transito anche pedonale dalle 7.30 di martedì 9 marzo alle 10 di mercoledì 10 marzo.

Per raggiungere piazza Cavour e via Sigismondo sarà possibile per i pedoni utilizzare via Bonsi e via Cairoli e sarà inoltre garantito il passaggio in via D’Azeglio, che da oggi pomeriggio (venerdì) sarà riaperto al transito.