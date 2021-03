Rimini, manutenzione straordinaria notturna per impianto fognario In via Danimarca, vicino allo Stadio del Baseball. L'impianto è un nodo idraulico di primaria importanza del sistema fognario della città

Attualità Rimini | 11:32 - 05 Marzo 2021 Lavori di Hera. Inizieranno lunedì 8 marzo alle ore 22 i lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento fognario "ISA", che si trova in prossimità dello Stadio del baseball in Via Danimarca. L'impianto è un nodo idraulico di primaria importanza del sistema fognario della città per il trasferimento delle acque reflue al depuratore di Santa Giustina. Le lavorazioni verranno svolte da tre squadre operative che opereranno in parallelo su tre zone differenti in modo da limitare la durata dei lavori, che termineranno martedì 9 marzo (salvo imprevisti), e ridurre al minimo i disagi che l'intervento inevitabilmente comporta. E' stato condiviso con il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini un piano di costante monitoraggio delle condizioni del fiume in prossimità del ponte di legno su Via Tonale, intervenendo all'occorrenza con l'insufflazione d'aria mediante aeratori forniti dalla Protezione Civile. In accordo con il Comune di Rimini e l'Ausl si è deciso di posizionare cartelli di divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Marecchia e dello sfioro a mare 'Turchetta'. L'azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

