Rimini, ginnastica artistica maschile all'esordio in A2 la squadra delle Celle

| 10:37 - 05 Marzo 2021

Staff atleti settore agonistico delle Celle con gli assessori Sadegholvaad e Brasini.

In occasione dell’esordio della squadra maschile di ginnastica artistica della Polisportiva Celle al Campionato di Serie A2 che si terrà sabato 6 marzo ad Ancona, gli Assessori Gianluca Brasini e Jamil Sadegholvaad hanno fatto visita ai ragazzi per un graditissimo in bocca al lupo prima della gara.

Gianluca e Jamil si sono congratulati con i ragazzi per il grandissimo percorso fatto in questi ultimi mesi che li ha portati dall’esordio del Campionato di Serie C a settembre 2019, alla immediata promozione al Campionato di serie B nel mese di Novembre 2019 fino alla storica promozione in serie A2 conquistata a metà ottobre 2020, insomma in poco più di un anno dalla serie C alla serie A.

Ciò che rende ancora più orgoglioso il Presidente delle Polisportiva Celle Simone Grasso , è il fatto che la squadra che si cimenterà in questo nuovo campionato, è composta nella quasi totalità da ginnasti che si allenano regolarmente presso il “Palazzetto delle Ginnastica” struttura di proprietà del Comune di Rimini dato in concessione alla Polisportiva Celle . Un vero e proprio “fiore all’occhiello” dal punto di vista Sportivo, e punto di riferimento della Regione Emilia Romagna e della Federazione Ginnastica d’Italia, per lo svolgimento di decine di Gare durante l’anno, organizzate dallo Staff della Polisportiva.

I ragazzi che si cimenteranno sabato ad Ancona saranno Matteo Morini, Thomas Grasso, Andrea Cascianelli, Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani, Luca Bellondi e Thomas Montiroli ai quali si aggiunge Matteo Murtas ginnasta di esperienza in prestito dalla Società Amsicora di Cagliari, la squadra sarà guidata dal Tecnico Pietro di Pumpo.

Gianluca e Jamil hanno premiato i ragazzi con un gadget, gesto ricambiato dal Presidente Grasso che ha voluto donare agli assessori la maglietta celebrativa della promozione in A2 dove sono stampati i ritratti dei ragazzi e del tecnico.

Presente in pedana anche il team femminile reduce dalla prima tappa del Campionato di serie C dove i tecnici Michela Carlini, Thomas Grasso e Beatrice Bruni hanno accompagnato in gara ben 2 squadre salendo sul terzo gradino del podio con la rappresentativa più esperta costituita da Carlotta Semprini, Agnese Giacchi, Suamy Battistini, Elisa Beltrambini, Elisa Palazzini e Viola Berdini. In campo anche le più giovani Sofia Brighi, Ginevra Vaccarini, Camilla Casadei e Federica Brighi ed il team maschile che ha partecipato alla prima prova del Campionato di serie C a Fermo, Simone Di Lorenzo, Alessandro Cardini e Nicola Vaccarini accompagnati dal tecnico Stefano Blasi.