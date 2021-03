A Riccione inaugurato il maxistore InGrande

Attualità

Riccione

| 09:25 - 05 Marzo 2021

L’ingresso del maxistore riccionese.

Nuova apertura a Riccione per il maxistore InGrande, in via Flaminia 73. "Fortemente voluto su questo territorio, il negozio è il primo in Emilia Romagna dopo il rilancio dell'insegna, che si unisce agli altri 12 negozi esistenti tra Lazio, Toscana e Marche", spiegano dalla catena dei fratelli Tonino e Massimiliano Faranda. Il negozio di Riccione si sviluppa su una superficie commerciale di 1200 metri quadrati. "InGrande si rivolge sia ai privati che ai professionisti del settore Horeca, offrendo la possibilità di spaziare tra gli oltre 6.000 prodotti tra marchi esclusivi e marchi noti. In modo particolare vengono curati i reparti dei freschi: il reparto ortofrutta garantisce consegne quotidiane per assicurare sempre la massima freschezza e qualità delle referenze, così come i reparti di panetteria, gastronomia, macelleria e pescheria, la cui prerogativa è il rispetto della cultura e delle tradizioni locali". Elemento che caratterizza lo store, "è il grande spazio dedicato all'enoteca, circa 50 metri quadrati, con 2.000 prodotti a scaffale con una selezione di 1.300 etichette italiane". InGrande, aggiungono, "mette al primo posto la provenienza e l'alta qualità dei prodotti, per il 90% di derivazione italiana e al 100% da filiere controllate. In modo particolare vengono curati i reparti dei freschi: il reparto ortofrutta garantisce consegne quotidiane per assicurare sempre la massima freschezza e qualità delle referenze, così come i reparti di panetteria, gastronomia, macelleria e pescheria".