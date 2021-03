Zona rossa, oggi si decide. Ecco le regole che cambiano nel passaggio di colorazione

Attualità

Rimini

| 08:59 - 05 Marzo 2021

Piazza Cavour deserta.

Dovrebbe arrivare oggi la decisione sull'eventuale cambio di "colore" di tutta l'Emilia Romagna, dove ieri i nuovi contagi hanno segnato 2545 persone positive. Una situazione che preoccupa il presidente della regione Stefano Bonaccini che ha voluto sondare in una videoconferenza, gli umori dei territori e capire se potere uniformare la chiusura della regione o procedere a scacchiera in base alla situazione nelle varie zone. Oggi la decisione, quando il Cts in base ai 21 parametri suggerirà i provvedimenti da adottare.



Ma vediamo cosa cambia nel passaggio dalla zona 'arancione scura' a quella 'rossa': chiuse le scuole, chiusi i negozi (aperti solo quelli di prima necessità) chiusi anche parrucchiere e barbieri. Saranno aperti solo i servizi essenziali (come supermercati, negozi di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie). Sia in zona arancione scura che rossa chiusi ristoranti e bar, resta solo l'asporto.



In zona arancione: stop alle attività sportive, anche all'aperto. Sì alla passeggiata, la corsa o il giro in bicicletta. In zona rossa: più restrizioni, passeggiata solo nei dintorni dell'abitazione. Stop ai parchi.