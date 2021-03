Attualità

07:24 - 05 Marzo 2021

Inizieranno oggi (venerdì 5 marzo) presso la Fiera di Rimini, le vaccinazioni anti Covid-19 previste per il personale delle Forze dell’Ordine della Provincia, secondo una calendarizzazione concordata con la Direzione Sanitaria.

Per tale importante passo per la campagna anti Covid sul nostro territorio il Questore della Provincia di Rimini, Francesco De Cicco ringrazia il Sig. Prefetto e il Sig.Direttore dell’AUSL Romagna.