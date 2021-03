Francesco Aquila, bellariese d'adozione, incoronato nuovo Masterchef

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:08 - 05 Marzo 2021

Francesco Aquila.

MasterChef Italia ha incoronato il suo trionfatore: è Francesco Aquila il vincitore della decima edizione del cooking show . Il 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al termine di una finale equilibrata ed avvincente.



Per il vincitore, 100mila euro in gettori d'oro e la possibilità di pubblicare il libro di ricette con Baldini&Castoldi.



Aquila ha superato nella finalissima Irene Volpe, 22enne di Roma laureata in design, e Antonio Colasanto, 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara. Quarto classificato Monir Eddardary, 29 anni, disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia).