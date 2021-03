Morto Piero Bevitori a causa del Covid, storico gestore dell'Altromondo Studios

Attualità

Rimini

| 18:04 - 04 Marzo 2021

Il mondo della notte piange la scomparsa di Pietro Bevitori, da tutti conosciuto come Piero, storico gestore dell'Altromondo Studios. Bevitori, 82 anni, è deceduto a causa di complicazioni sorte dopo aver contratto infezione da nuovo coronavirus. Dal 1973 gestiva la storica discoteca di Rimini, nell'ultimo periodo assieme ai figli del socio Guerrino Galli, Enrico e Valentina. Tanti gli artisti protagonisti delle serate all'Altromondo Studios: Lucio Battisti, la Pfm, Ivan Graziani. Bevitori ha gestito anche un altro locale storico della movida romagnola, il "Geo" di San Mauro Pascoli, e anche qui è corposa la lista dei grandi artisti che sono saliti sul palco, da Antonello Venditti a Francesco De Gregori, da Domenico Modugno a Ray Charles. A proposito di quest'ultimo, Bevitori raccontò proprio ad altarimini.it, qualche anno fa: "Andammo in America con Sergio Bernardini per scritturarlo, fece due concerti in Italia, uno alla Bussola di Viareggio l'altro al Geo, il 16 agosto del 1976".