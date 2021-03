Paura sull’A14, camion in fiamme nei pressi del casello di Rimini Nord

Cronaca

Rimini

| 17:35 - 04 Marzo 2021



Momenti di concitazione oggi (giovedì 4 marzo) sull'A-14, intorno alle 12.30, per un incendio scoppiato due km prima del casello di Rimini Nord, direzione Bologna. A prendere fuoco i freni di un autoarticolato guidato da un 55enne di Taranto e proveniente dall'Ilva. Il mezzo trasportava nel rimorchio una bobina di acciaio di 250 quintali: a provocare le fiamme un avaria. Il camionista si è messo al riparo, nella piazzola di sosta, sganciando la motrice. E' stato necessario chiudere la carreggiata nord dell'autostrada per mettere al sicuro il rimorchio (la bobina poteva sganciarsi e cadere sulla carreggiata) e per spegnere l'incendio. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Autostradale.