Uova di Pasqua AIL, quest'anno consegnate a domicilio

Attualità

Rimini

| 16:32 - 04 Marzo 2021

Uova Ail.



Il 19, 20 e 21 marzo tornano le “Uova di Pasqua AIL”. "Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo" è lo slogan della campagna promozionale. Proprio in questo periodo AIL vuole dare un segno di speranza con le Uova di Pasqua AIL, che verranno distribuite a fronte di un contributo minimo di 12 euro. I fondi netti raccolti saranno utilizzati da AIL Rimini per continuare a mantenere l'eccellenza del Nuovo Reparto di Ematologia dell'Ospedale Infermi di Rimini, contribuire alla ricerca, sostenere il progetto sui trapianti "Curarsi a casa" e continuare l’impegno con l'Assistenza Psicopedagogica Domiciliare Pediatrica. Quest’anno le Uova di Pasqua AIL saranno consegnate a domicilio. Per ordini e informazioni contattare AIL Rimini: tel. 0541 705058 o 392-7746878, mail gestione@riminiail.it.