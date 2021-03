Sport

Rimini

| 15:25 - 04 Marzo 2021

Il giovane attaccante del Rimini Pecci impegnato nella gara con la Marignanese Cattolica.

Come previsto, vista la quarantena per 14 giorni disposta dall'Ausl nei confronti del gruppo squadra biancorosso, non si giocherà la gara di domenica tra il Rimini e il Seravezza, in programma al comunale "Buon riposo". L'incontro, in programma domenica 7 marzo, è stato rinviato a data da destinarsi, a seguito della richiesta inoltrata al Dipartimento Interregionale.