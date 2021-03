Ferita in un incidente: salvata e curata, gatta cerca casa

Attualità

Novafeltria

| 15:01 - 04 Marzo 2021

La gatta sfortunata in cerca di una famiglia.

E' stata trovata lungo una strada, ferita: era stata investita. Una gatta molto sfortunata è stata soccorsa, curata e oggi è guarita cerca una casa. Nessuno ha reclamato la sua scomparsa - raccontano gli operatori del gruppo Animali smarriti in Valmarecchia - il suo amato padrone con cui aveva sempre vissuto è svanito. E' una femmina di circa 4 anni - spiegano - sterilizzata, spulciata e sverminata, come carattere è molto coccolona e socievole è la tipica gatta di casa fusa & divano.

Per lei cerchiamo una famiglia e tanto affetto. Se interessati 335 5708296.