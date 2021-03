San Marino: 32 nuovi casi e lieve calo ricoveri

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:35 - 04 Marzo 2021

Il bollettino dell'Istituto della Sicurezza Sociale di San Marino per giovedì 4 marzo.



A San Marino lieve calo per i ricoveri in ospedale, nella seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus. In terapia intensiva rimangono 7 i pazienti seguiti, nel reparto Covid scendono da 15 a 14. Sono dunque 21 le persone ricoverate, il 4,9% dei casi attivi, mentre in isolamento domiciliare si trovano in 404, il 95,1% dei casi attivi. Sono quindi 32 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, 16 le guarigioni.



Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia è di 3.867 di cui: 431 positivi (205 femmine e 226 maschi, età media 44 anni), 75 decessi e 3.361 guarigioni.