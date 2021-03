Settore in ginocchio: a Rimini si punta sul turismo 'interno' per l'estate 2021

Turismo

Rimini

| 13:59 - 04 Marzo 2021

Antonio Russo, direttore generale di Sigismondo Travel Group.



Il settore economico simbolo della Romagna è tra i più colpiti dalla pandemia a livello mondiale. Secondo i dati dell’Osservatorio economico della Camera di commercio dell’area Forlì-Cesena e Rimini, nel 2020 c’è stata una contrazione degli arrivi del 44,9%, e del 43,5% per quanto concerne le presenze. Cifre da profondo rosso, con ricadute drammatiche dal punto di vista economico e sociale. «Noi abbiamo scelto di puntare tutto sul territorio – spiega Antonio Russo, direttore generale di Sigismondo Travel Group, tour operator riminese – abbiamo fatto grandi investimenti per acquisire due nuovi alberghi, uno in gestione, e l’altro acquistato all’asta per un investimento iniziale vicino al milione di euro. Inoltre, già registriamo i primi riscontri per quanto riguarda l’organizzazione di gruppi del turismo della terza età».



La strategia è chiara: mettere nel mirino il turismo italiano e cercare di sfruttare la consolidata attrattività del territorio romagnolo. La Sigismondo Travel Group, oltre allo storico hotel Alexander Resort di Rivabella, quest’anno ha deciso di investire sulla gestione di altre due strutture: l’hotel Caravel di Marebello e l’hotel Santiago a Rivazzurra. «Siamo molto ottimisti – spiega Russo – abbiamo avuto anche una piacevole sorpresa: nel giro di poco tempo dall’apertura del booking, abbiamo avuto la prima prenotazione per agosto. Non ce lo aspettavamo, speriamo sia di buono auspicio. Di una cosa siamo sicuri: la gente ha voglia di vacanza».



Qualcosa si muove anche nei viaggi di gruppo per la terza età, un segmento di mercato nel quale Sigismondo Travel Group è protagonista da anni. «I gruppi che hanno viaggiato con noi nel 2020 hanno riconfermato anche per quest’anno – sottolinea Antonio Russo, che chiude infine con una speranza – incrociamo le dita e ci auguriamo che la campagna vaccinale delle persone anziane continui spedita, è l’unica arma che abbiamo contro il virus e l’unico modo per tornare a viaggiare sereni».