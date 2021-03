Superbonus: Rimini dispone sistemazione delle casi popolari di Spadarolo

Cronaca

Rimini

| 13:31 - 04 Marzo 2021

Incrocio tra via Pettini e la strada Marecchiese a Spadarolo (foto da Google).



Il comune di Rimini lancia un progetto per Spadarolo, al fine di "sviluppare nuove forme di socialità e riportare il valore della comunità e della condivisione al centro dello sviluppo urbano". L'intervento approvato dalla giunta comunale, proposto alla Regione Emilia Romagna nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, unisce la sistemazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica a quella di spazi e immobili pubblici, per dare alla cittadinanza nuovi spazi di socializzazione, destinati a ospitare attività culturali e formative. Il vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi, definisce Spadarolo "una sorta di laboratorio dove sperimentare un nuovo approccio delle politiche di promozione del benessere sociale".



Nel dettaglio, tramite l'applicazione del superbonus, si procederà alla riqualificazione energetica di 83 alloggi Erp in via Darwin e via Einstein. E' prevista la realizzazione del cappotto, la sostituzione degli infissi e di alcune caldaie autonome. Saranno inoltre sistemate i circa 6mila metri quadrati di aree verdi di pertinenza degli alloggi e sarà inoltre realizzato un percorso pedonale lungo via Pettini, con la proposta di introdurre la zona 30 per l'attigua strada carrabile, che servirà da collegamento alla zona residenziale e quello destinato a diventare il nuovo centro civico-culturale del quartiere. Il fabbricato individuato a questo scopo accoglierà una grande piazza coperta per ospitare eventi e attività comuni. Nella seconda parte del capannone si sviluppano ci saranno gli spazi dedicati alle attività sociali, culturali, di co-working e un locale sarà dedicato dell'Osservatorio provinciale sulla Criminalità Organizzata, oltre a spazi accessori, quali i magazzini, il punto food&beverage e le toilette. L'investimento previsto è di circa 2,2 milioni.