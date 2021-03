Sistemazione strade e ponti, nel riminese 361.000 euro di contributi dal governo

Attualità

Rimini

| 13:07 - 04 Marzo 2021

Il governo ha destinato alla Provincia di Rimini 361.000 euro per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sono tre i comuni che ne beneficeranno: Morciano, Santarcangelo e San Giovanni in Marignano. "Risorse importanti per il nostro territorio che andranno a finanziare progetti per la mitigazione del dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti", spiega il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. “Grazie a questi contributi le infrastrutture stradali, idriche e sociali e, più in generale, gli edifici pubblici del nostro tessuto urbano saranno dunque più efficienti, più sicuri, più moderni. Sono interventi che spesso le amministrazioni locali non riescono a portare a termine a causa della frequente scarsità di risorse e che oggi potranno essere progettate e completate”, aggiunge il senatore Pentastellato.