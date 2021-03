Il riccionese Random si esibisce a Sanremo con "Torno a te"

Attualità

Riccione

| 08:28 - 04 Marzo 2021

Random.

Dopo un debutto che ha scontato un calo di circa 6 punti di share rispetto a un anno fa, la seconda serata del Festival di Sanremo scorre più fluida, punta sul 'classico' e si snoda tra l'emozione di Laura Pausini e l'omaggio alla musica senza tempo di Ennio Morricone. Fiorello lancia un appello per i vaccini e promette ai più giovani che questi momenti in qualche modo "verranno restituiti". Elodie signora della serata. Irama in gara in video. Ibra ricorda Astori a tre anni dalla morte. Tra i 26 cantanti big in gara si è esibito anche Random, nome d'arte di Emanuele Caso, rapper nativo della provincia di Napoli (ma trapiantato a Riccione).L'artista con i suoi 19 anni è il più giovane fra i big in gara. Random non sarà l'unico artista del Riminese a Sanremo. Fra le Nuove proposte mercoledì si esibiscono anche i gemelli Dellai, accompagnati dal direttore d'orchestra verucchiese Federico Mecozzi.