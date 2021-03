Il virus corre, "Tutta l'Italia rischia la zona rossa"

Attualità

Nazionale

| 07:52 - 04 Marzo 2021

Controlli della Polizia Locale.

Sì alla dose unica di vaccino anti-Covid a chi è guarito da iniettare almeno tre mesi dopo l'infezione e entro sei mesi, sia per i casi sintomatici sia per quelli asintomatici. Il via libera arriva in una circolare del ministero della Salute. Non vale per chi presenti immunodeficienze e potrebbe essere rivisto se si dovessero diffondere varianti del virus 'connotate da un particolare rischio di reinfezione'. Intanto Il virus corre e cresce la paura per le varianti. Per Bertolaso, "tutta Italia, tranne la Sardegna, si avvicina a passi lunghi verso la zona rossa". Bonaccini avverte: "Rischiamo di essere travolti. Dobbiamo agire adesso - sottolinea il governatore dell'Emilia Romagna - le limitazioni della zona arancione non bastano più". Domani l'analisi della cabina di regia. Intanto sono 20.884 i positivi in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, 347 le vittime. Il tasso positività sale al 5,8%. Test rapidi per entrare in Sardegna da lunedì.