Calcio D, è ufficiale: rinviata Seravezza-Rimini di domenica. Pari tra Forlì-Real Forte Querceta: 1-1

| 22:53 - 03 Marzo 2021

Era scontato il rinvio, ma in serata è arrivata anche l'ufficialità. Il Dipartimento Interregionale della LND, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Rimini, ha comunicato il rinvio della gara casalinga in programma domenica 7 Marzo tra Seravezza Pozzi e Rimini a data da destinarsi, causa Covid. Anche la partita contro il Sasso Marconi di domenica 14 al Romeo Neri sarà posticipata per cui i biancorossi torneranno in campo domenica 21 marzo. intanto nel recupero Forlì-Forte Querceta è terminato 1-1