Salvini si vaccina a San Marino: lo sketch dell'imitatore Carlo Frisi

Attualità

Rimini

| 18:26 - 03 Marzo 2021

Matteo Salvini vaccinato a San Marino con lo Sputnik: non è realtà, ma è l'ultimo divertente sketch dell'imitatore riminese Carlo Frisi. "Mi trovo nella più antica repubblica del mondo, la Repubblica di San Marino. Qua sono avanti duemila anni", dice il finto Salvini. "Non ho nessun effetto collaterale", racconta, ma non è proprio così. Il video pubblicato sui canali social dall'imitatore riminese, lanciato dal programma "Stasera mi butto" e colonna della compagnia del Bagaglino, prende ispirazione dalle parole del leader della Lega, che spinge affinché l'Italia segua l'esempio di San Marino, acquistando le dosi del vaccino russo.